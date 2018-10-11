صور.. تكريم أحداث الرياض الفائزين بجائزة زد رصيدك

المواطن - الرياض

كرمت دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض، مساء أمس، أحداثها الفائزين في برنامجها السنوي زد رصيدك، بعد اختتام موسمه الرابع على التوالي بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، يوسف بن مسفر السيالي، ومدير عام رعاية الأحداث، عبدالعزيز العمرو، وبعض مدراء العموم والفروع الإيوائية، ومجموعة من منسوبي الوزارة والإعلاميين والمهتمين بالشأن الاجتماعي.

وأوضح السيالي أن الدار تنظم هذا البرنامج طوال تسعة أشهر من كل عام، ويهدف إلى توجيه سلوكيات الأحداث وتقويمها من خلال النقاط التي يرصدها الأخصائيون الاجتماعيون العاملون في الدار وفق مجموعة من الضوابط الدينية والقيم الأخلاقية، مشيراً إلى أن البرنامج يقدم الكثير من الرسائل التربوية الهادفة.

من جانبه بين مدير الدار، فهد القميزي، أثناء حفل التكريم الذي تخلله فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ 88، أن الدار نظمت خلال هذه السنة ما يزيد عن “13” برنامجاً أقيمت تحت إشراف “69” موظفًا من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمراقبين، حيث تنوعت بين التربوية والثقافية والترفيهة واستفاد منها “225” حدثاً، كان منها برنامج القراءة متعة للعقل، بالإضافة إلى عدد من الدورات التدريبية في مجال الحاسب الآلي والعمل التطوعي، والمشاركة في تفعيل المناسبات الاجتماعية والدينية وتنظيم المسابقات الثقافية والألعاب الرياضية المختلفة.