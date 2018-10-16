صور.. توافد جماهيري كبير قبل انطلاق مباراة البرازيل والأرجنتين

المواطن - مروة نبيل

بدأت الجماهير التوافد على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، لحضور مباراة البرازيل والأرجنتين في ختام منافسات بطولة سوبر كلاسيكو.

وتوافدت الجماهير بأعداد كبيرة إلى ملعب الجوهرة المشعة، قبل ساعات من انطلاق مباراة القمة المرتقبة بين البرازيل والأرجنتين، لمشاهدة نجوم العالم من المدرجات ومتابعة اللقاء عن قُرب.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للحضور الجماهيري المميز في مباراة البرازيل والأرجنتين، مؤكدًا أن هناك سباقا جماهيريا للوصول مبكرًا إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وأكملت اللجنة المنظمة لبطولة سوبر كلاسيكو تيفو النهائي بين البرازيل والأرجنتين، حيث يظهر علم البلدين يتوسطهما شعار المملكة السيفان والنخلة.

وقبل مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم، فاز التانغو في افتتاح منافسات بطولة سوبر كلاسيكو على العراق برباعية دون رد، فيما تغلبت البرازيل على السعودية بهدفين نظيفين بصعوبة، بعدما قدم الأخضر أداء مميزًا.

وتأتي مباراة البرازيل والأرجنتين في بطولة سوبر كلاسيكو الودية، التي تدخل ضمن الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في منافسات كوبا أميركا 2019، التي ستُقام في بلاد السيليساو.