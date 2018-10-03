صور.. جولات تفتيشية توقع مخالفات صادمة في مطاعم مكة المكرمة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

نفذت بلدية الشوقية الفرعية، مساء أمس الثلاثاء، جولات على المحلات التجارية والغذائية بنطاق البلدية شملت حلقة الكعكية وجزء من مخطط الشوقية، نتج عنها ضبط عدد من المطاعم المخالفة.

ومن ضمن المخالفات تدني مستوى النظافة العامة وتدني مستوى نظافة العمالة وانتهاء الشهادات الصحية وضبط كمية من اللحوم مجهولة المصدر ولحوم معاد تجميدها.

كما تم ضبط محلات لم تُجدد الرخصة، والبعض لمخالفة النشاط المحدد بالترخيص.

وعلى الفور تم اتخاذ اللازم حيال المحلات المخالفة من أشعارهم وتطبيق عقوبة الإغلاق على البعض منها لحين مراجعتهم للبلدية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.