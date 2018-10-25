صور.. حديقتي مسؤوليتي.. مبادرة لرفع الوعي البيئي في أحد رفيدة

المواطن- فهدالقحطاني- أحدرفيدة

أطلقت بلدية محافظة أحد رفيدة، مساء أمس الأربعاء، مبادرة “حديقتي مسؤوليتي”، في حديقة الحزم بجوار مبنى البلدية على طريق الملك عبدالله بحضور رئيس البلدية محمد بن سالم الوادعي وعدد من المسؤولين في البلدية.

وأشار الوادعي إلى أن هذه المبادرة لقيت الترحيب والتفاعل الكبير من قبل أهالي المحافظة من خلال توافدهم برفقة أطفالهم، حرصاً منهم للمشاركة في المبادرة التي أطلقتها أمانة منطقة عسير وبلدياتها والتي تهدف إلى تعميق وتعزيز ثقافة الجمهور حول ارتياد الحدائق، لما لها من أثر كبير في إعطاء الوجه الحضاري المتطور والعصري للمنطقة من خلال الارتقاء بمستوى الوعي البيئي، والتأكيد على التصرفات والسلوكيات الإيجابية فيما يتعلق بالمحافظة على نظافة الحدائق ومكوناتها وعناصرها الطبيعية والمزروعات والأشجار، وإرشاد رواد الحدائق إلى الأساليب المثلى للتخلص من النفايات، خاصة وأن حماية البيئة هي مسؤولية مشتركة يساهم فيها أفراد المجتمع كافة.

وقامت البلدية بتوفير أكياس النفايات للمشاركين وتوزيع البرشورات التوعوية في المبادرة، إضافة إلى تكريم الطلاب والطالبات المشاركين وتكريم رئيسة القسم النسوي بأمانة عسير سلوى القحطاني وصاحبة المبادرة شريفة القحطاني ومدرسة ابتدائية المراغة للبنات ومدارس انبثاق العلم الأهلية للبنين.

الجدير بالذكر بأن هذه المبادرة يدعمها أمين منطقة عسير د.وليد الحميدي والتي شارك فيها أكثر من 150 من الأهالي والزوار والطلاب والطالبات ومنسوبات أمانة منطقة عسير وبلدية أحد رفيدة، كما تم تقديم العديد من الهدايا والجوائز للحضور والمشاركين.