صور.. حفريات مختارة تغلق الطريق الرئيسي والأهالي يتذمرون

المواطن - علي شيبان - جازان

أبدى أهالي قرية مختارة التابعة لمحافظة صامطة بجازان تذمرهم واستياءهم من كثرة الحفريات والتشققات في الشارع العام بالقرية.

أسفلت قديم :

وفي تصريحات خاصة لـ “المواطن” قال علي دغاس : إن الطبقة الأسفلتية في قرية مختارة قديمة جدا وقد بدت عليها علامات التشقق ناهيك عن الحفريات العميقة والكبيرة والتي تتوسط الشارع.

إغلاق الطريق :

فيما يضيف محمد دغاس أنه: مع هطول الأمطار الغزيرة ازدادت المعاناة حيث كشفت هذه الأمطار سوء ورداءة الطبقة الأسفلتية وتحولت إلى حفريات عميقة جدا فقد أغلقنا أحد الشوارع ووضعنا علامات من أخشاب وإطارات خوفا على مرتادي هذه الطرق ووقوع كارثة.

أعطال السيارات :

من جانبه بين خالد دغريري : أن طريق مختارة من أسوأ الطرق حيث تكثر فيه الحفريات والتشققات بشكل كبير وأيضا كثرة المطبات وقد سببت المشاكل في مركبات العديد من السكان .

مناشدة :

فيما ناشد أهالي قرية مختارة ومرتادو هذا الطريق عبر “المواطن” الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن مطالبين بضرورة إصلاح الوضع والوقوف على هذه الحفريات والتشققات في القرية في أقرب وقت ممكن.