صور.. حقيقة بدر العتيبي تفند أكاذيب إعلام تنظيم الحمدين

المواطن - الرياض

يوما بعد يوم تتكشف الحقائق ويتضح كذب وزيف تنظيم الحمدين، بشأن ترويج الشائعات في قضية اختفاء الإعلامي جمال خاشقجي.

ومثال على ذلك قصة بدر لافي العتيبي، والتي اتضح فيما بعد أنها قصة مزيفة لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد شخص بهذا الأسم من الأساس، وأن الشخص الحقيقي يدعى “أحمد عقيل الظفيري”، وغادر تركيا قبل عام، وليس له أي علاقة بقضية خاشقجي لا من قريب ولا من بعيد.

وعلق الشاعر بـدر صـفـوق على هذه الصورة التي روج لها تنظيم الحمدين وذراعه قناة الجزيرة بقوله “من ضمن قائمة ال 15 شخص التي ، نشرتها وسائل إعلام تركية وقناة الجزيرة شدت إنتباهي صورة قالوا، إنها لشخص اسموه بدر لافي العتيبي، بينما الصورة كانت لأحد أبناء العمومه ، وأسمه أحمد عقيل الظفيري تواصلت معه وأخذت منه كل معلومات رحلته وصورة لختم جوازه الذي يؤكد مغادرته

تركيا قبل سنة.

ونشر بدر صفوق صور للظفيري وعلق عليها بقوله “وهنا صورته مع الجواز وتاريخ مغادرته تركيا مما يعني إن الفبركة كانت جاهزة، من قبل الإعلام المتربص بالمملكة ، وسيناريو التلفيق مع العلم إن أحمد كتب في تغريدة له ان الصورة تعود، له ولم ينتبه لتغريدته احد تلك الفترة”.