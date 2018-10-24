صور .. ختام دورات إدارة الطوارئ الرياضية المتقدمة

المواطن - محمد سمعة

اختتمت مساء اليوم الأربعاء في مدينة جدة الدورة الأخيرة من الدورات المتقدمة في إدارة الطوارئ الرياضية والتي نظمتها رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

وكانت الدورات المتقدمة أقيمت في عدة مدن مثل الرياض والدمام وجدة بمشاركة العديد من المختصين من الرجال والنساء خلال الفترة الماضية.

وقد تم تشكيل لجنة منظمة للدورات المنعقدة بإشراف الدكتور مبارك المطوع وعضوية أزاد جان وأنس الدهيشي وحافظ عاتي.

وتُعد هذه الدورات الأولى من نوعها والتي أقيمت لأول مرة في السعودية وحاضر فيها عدد من المدربين المعترف بهم من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والذين يملكون خبرات متعددة في المجال.

وأتت هذه الدورات براعية من الهيئة العامة للرياضة ومستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي وكلية الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الطبية الطارئة بجامعة الملك سعود.