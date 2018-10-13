صور.. رئيس اتحاد قوى الأمن يتفقد جاهزية ميادين الرماية

المواطن ـ علي القرني - الرياض

تفقد رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي رئيس اللجنة التنفيذية لبطولة الرماية التكتيكية الثالثة للقطاعات العسكرية على درع التفوق العام لوزارة الداخلية، العقيد سلطان الودعاني، اليوم، ميادين الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض التي ستقام عليها منافسات البطولة الأسبوع المقبل في الرياض.

جاء ذلك بحضور أمين عام الاتحاد مدير البطولة العقيد سعيد القرني، وكافة رؤساء اللجان العاملة في البطولة.

واستمع الحضور إلى شرح من مدير البطولة عن الجهود التي تبذل من الاتحاد الرياضي لقوى الأمن الداخلي لتجهيز الميادين، حيث تم إعداد ميادين حديثة لاستقبال الفرق، المشاركة لتكون بالشكل المشرف تناسب حجم البطولة ومن ثم تجول في ميدان منافسات الرماية السريعة والدقة والتكتيكية.

من جهة أخرى اجتمع رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي بأعضاء اللجنة الإعلامية، تم من خلاله الاطلاع على خطة اللجنة واستعداداتها لتغطية البطولة على كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والإلكترونية والمسموعة، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي.