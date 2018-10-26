صور.. سحب الماماتوس تزين سماء خميس مشبط

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

تزينت سماء خميس مشيط قبل مغرب اليوم الجمعة بسحب الماماتوس.

ورصدت عدسة “المواطن” تشكيل السحب لوحة جميلة في سماء خميس مشيط مع زخات من المطر.

وسحب ماماتوس أو السحابة الصدرية هو مصطلح في علم الطقس يطلق على الشكل الخلوي لتجعدات أو رزم تحت سحابة أساسية، وأخذت هذه السحابة اسم الصدرية؛ نظرًا لشكلها المميز والذي يشبه ثدي البقرة، أما كلمة ماماتوس فهي كلمة لاتينية الأصل.

وهذه السحب لا تشكل خطرًا ولا تنبئ بقدوم أعاصير، وهي في العادة تتحلل بعد بضع ساعات أو أيام، فيما تلعب الرياح دورًا مهمًّا في تشكل السحب وتنوع أشكالها وصورها.