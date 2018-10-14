صور.. سرقة أجهزة مدرسة الخوارزمي بجوف آل لشواط

المواطن- فهد القحطاني - أحد رفيدة

تعرضت جميع ممتلكات الدولة بجوف آل لشواط شرق محافظة أحد رفيدة لأعمال تخريبية وعبث وسرقات لبعض المنشآت الحكومية من قبل عصابة المجرمين والمفسدين.

فبعد الاعتداء على عدة مرافق حكومية في المنطقة وإتلافها، تم الاعتداء على مدرسة الخوارزمي الابتدائية بجوف آل لشواط في وقت الإجازة الصيفية حيث قامت عصابة بكسر الباب وسرقة أجهزة الحواسيب وأجهزة الشرح الضوئي وطفايات الحريق ولم تكتف بذلك بل قامت بتكسير عدد من الأبواب الداخلية وقامت برشق اللوحة التعريفية بالمدرسة حتى هشمتها وأتلفتها.

” المواطن ” قامت بزيارة إدارة المدرسة وشاهدت بعض ما خلفه المفسدون من دمار وتكسير، حيث ذكر قائد المدرسة أن هذا الاعتداء على المدرسة ليس الأول” وقد سبق وأن رفعنا عدة خطابات لمكتب التعليم بأحد رفيدة، وكذلك إلى إدارة التعليم بالوقائع التي حصلت ووقفت عليها الأجهزة الأمنية وتم توثيق بعض الأدلة بوجود عينات دم ولم يتم التوصل لشيء حتى هذا الوقت”.

وأضاف:” أن من ضمن الخطابات المرفوعة طلب إيجاد حارس أمن وتزويد المدرسة بكاميرات مراقبة لمنع ورصد هذه العصابة حفاظاً على المدرسة من السرقة “.

من جهة أخرى علمت “المواطن ” من مصادرها أن عددًا من سكان جوف آل لشواط تقدموا للجهات الرسمية بطلب تشكيل لجنة للتحقيق في هذه الجرائم التي لا تزال تتكرر، مطالبين من الجهات المسؤولة إعطاء نظرة واسعة للقبض على من تدور حوله الشبهات ومحاسبته بما ينص عليه النظام حيال من يعبث بممتلكات الدولة .