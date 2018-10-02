صور.. شاب يحول منزله في محايل إلى متحف يضم أكثر من 1000 قطعة أثرية

المواطن ــ أحمد الشهري ــ محايل

حول إدريس الشاعري منزله بمحافظة محايل عسير إلى متحف للتراث جمع فيه العديد من آثار المنطقة والأدوات التراثية وأنواعًا متعددة من العملات وبعض الأسلحة القديمة.

وحظي مشروع الشاعري بترحيب واسع بين أوساط محبي التراث والتحف من أهالي المحافظة، ليضحى منزله متحفًا يقصده الزوار والمسؤولون والإعلاميون من داخل المحافظة وخارجها.

وقال الشاعري إن فكرة جمع التراث بدأت قبل 15 عامًا بجمع المقتنيات الأثرية والأسلحة وأدوات الزراعة وغيرها، ملمحًا إلى أنه حرص خلال تلك المدة على جمع القطع التراثية من داخل منطقة عسير.

وأضاف أنه حظي في بداية الأمر بتشجيع ومؤازرة من الأهل والأصدقاء ومن أهالي القرية الذين ساعدوه في جمع التراث وتزويده ببعض القطع الأثرية القديمة التي كانت لديهم، موضحًا أن المتحف يضم أكثر من 1000 قطعه أثرية.

وبين الشاعري أن المتحف يحتوي على عدد من الأسلحة ولا يزال يحتفظ بها في متحفه الأثري، إضافة إلى بعض القطع النادرة ومنها العملة الأموية والتي يزيد عمرها على 1300 عام.

وأشار الشاعري إلى أن هناك العديد من الزوار يرتادون متحفه في أوقات مختلفة، مشددًا على أنه يكون في غاية السعادة عندما يستقبل الزوار لا سيما وأنهم يتعرفون على الماضي الجميل الذي عاصره الإنسان في ذلك الوقت. وأكد أن هؤلاء الزوار يخرجون بانطباعات جيدة عن هذا الماضي الجميل، مطالبًا الجهات المختصة بالاهتمام بالآثار بمختلف أنواعها لأن دول أوروبا تهتم بهذا الجانب وتوليه أهمية كبرى لا سيما وأنه يحكي تاريخ تلك الشعوب منذ آلاف السنين.

وأوضح أنه استغرق وقتًا طويلًا في جمع هذه المقتنيات الأثرية، ويتطلع إلى المشاركة من خلال مهرجان محايل الشتوي.