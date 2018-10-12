صور.. طالبات جامعة الملك خالد يشتكين سوء الخدمات.. والسلمي يعلق

المواطن - أحمد الشهري - محايل

اشتكى عدد من طالبات كلية العلوم والآداب وكلية المجتمع بجامعة الملك خالد فرع تهامة من وجود عدد من الأعطال في أنظمة التكييف في مباني الكليات مما يؤثر على انسيابية سير المحاضرات بها .

أطعمة غير صالحة

وأوضحت طالبات أن المطعم المتوفر داخل الكلية لا يقدم وجبات نظيفة للطالبات مما قد يعرض حياتهن للخطر أو لحالات تسمم، وأشارن إلى أنه سبق وأن وجدن بعض الحشرات والفتات من الزجاج داخل إحدى الوجبات.

وأضافن أنه لا توجد مياه للشرب تغطي عدد الطالبات داخل الكليات، وأكدن أن دورات المياه الموجودة في الكلية لا توجد بها مياه بالإضافة إلى تهالك الأبواب والمغاسل وعدم صلاحية استخدامها .

تردي وسائل النقل

وأردفن قائلات: إن وسائل النقل التي خصصت لهن قد تسببت في تأخرهن عن المحاضرات وذلك إما لعطل أو الازدحام وتوقف الحركة المرورية وتكدس المركبات، وأضفن بعض الباصات المخصصة للنقل قد تقل عددا من الطالبات فوق الطاقة الاستيعابية لها وذلك لعدم توفر وسيلة نقل كافيه لعددهن، مشيرين إلى وجود مصنع للدواجن مجاور لمبنى الجامعة والذي ينبعث منه الروائح الكريهة التي لا تطاق حيث إنه يوجد بعض الطالبات مصابات بمرض الربو والحساسية مما قد يتسبب في حدوث نوبات مرضية لهن.

مدير الجامعة يعلق

إلى ذلك وجه مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي بتشكيل لجنة عاجلة للاطلاع على مبنى كلية العلوم والآداب للبنات في محافظة محايل عسير.

وأشار “السلمي ” إلى ضرورة التحقق الميداني من توفر الخدمات فيها على الوجه المناسب ، والرفع بأية ملاحظات تراها اللجنة المختصة .