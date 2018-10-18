صور.. طيران الأمن يواصل مهام الإنقاذ والإخلاء والإغاثة في المهرة
ضمن جهود التحالف لمواجهة آثار إعصار لبان

صور.. طيران الأمن يواصل مهام الإنقاذ والإخلاء والإغاثة في المهرة

2018/10/18
الساعة 6:09 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

شاركت القيادة العامة لطيران الأمن التابعة لرئاسة أمن الدولة في إطار جهود المملكة لنجدة الشعب اليمني الشقيق ومساعدته لمواجهة الآثار المترتبة على إعصار لبان الذي تعرضت له بعض مناطق اليمن بالمهرة، وذلك بالقيام بمهام إنقاذ المحاصرين والمحتجزين والبحث عن المفقودين والإخلاء الطبي، علاوة على نقل وإيصال المواد الإغاثية للمناطق المتضررة.
وأكدت قيادة طيران الأمن, أن هذه المشاركة تأتي ضمن الجهود والأعمال الإنسانية التي يقوم بها تحالف دعم الشرعية في اليمن، لتقديم العون والإغاثة للأشقاء اليمنيين بإقليم المهرة.
ويشارك طيران الأمن بهذه المهمة بعدد من الطائرات المتطورة، والمزودة بأنظمة اتصالات عالية التقنية وكاميرات حرارية للبحث والاستطلاع لمهام الإنقاذ والإخلاء، علاوة على تجهيزات الإنقاذ المختلفة التي تؤهلها لتنفيذ العديد من المهام، بقيادة أطقم جوية من الكفاءات المميزة من الضباط الطيارين، ذوي تأهيل وتدريب عالٍ وخبرات متعددة تضمن – بمشيئة الله – أدائهم لعملهم بكل احترافية وإتقان.


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