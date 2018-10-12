صور.. عرس أدبي ينتهي بتمكين 85 متدربة ضمن مشروع ريشة أديبة

المواطن - الرياض

اختتم حفل مشروع ريشة أديبة، أمس الخميس، إثر تخريجه 85 متدربة في عدّة برامج تدريبية مكثّفة في سبيل التمكين الأدبي في كلٍّ من كتابة الرواية والقصة القصيرة والسيناريو وكذلك القراءة السريعة، إذ يُعد المشروع الأول من نوعه في تمكين الشابات في الكتابة بالشكل الأدبي المحبب، حيث تلقت المتدربات التدريب من قِبل مدربات لهن الخبرة في المجال.

ومشروع “ريشة أديبة” هو أحد مشاريع لجنة التنمية بشبرا بدعم مؤسسة الملك خالد الخيرية بفكرة وتنفيذ نادي الكتاب الطائر.

والفكرة وليدة الشغف الأدبي الموجود في برامج وفعاليات نادي الكتاب الطائر المهتم بنشر ثقافة القراءة وتأصيل مبدأ مُشاركة الكتاب المتمثلة فلسفته الأساسية في فكرة “الكتب الطائرة” إذ يحق لمن يجد ملصق الكتاب الطائر على أحد الكتب أخذه مجانًا وبعد الانتهاء من قراءته يُشارك بتطييره في مكان عام آخر أو في أحد المطارات، ولم يقتصر نادي الكتاب الطائر على ذلك بل قدم العديد من الأنشطة الثقافية المتعددة خلال سنوات عدّة منذ تأسيسه، وكانت أهداف لجنة التنمية بشبرا تتقاطع أهدافها مع المشروع في تنمية المهارات والتطوير الدائم لفئة الشابات، وكذلك في دعم الفئة العمرية ببرامج تنموية عديدة كانت مؤسسة الملك خالد حاضرة في جهودها المبذولة على الدوام من أجل الوصول للتمكين في عدّة برامج والتي تضمنتها منح الأميرة صيتة دامر التنموي ومنها الجانب الأدبي.

وبدأ الحفل بتقديم الدكتورة بدور الفصام وذلك بكلمة مؤسسة الملك خالد الخيرية وتلاها حديث صفية المحمود مديرة لجنة التنمية بشبرا، ومن ثم كلمة مديرة المشروع نُهاد الهاشمي والتي أوضحت أهمية الاهتمام بالمحتوى المطروح في كافة القنوات بأشكالها المتنوعة، وكان ما يهدف له مشروع ريشة أديبة التمكين الأدبي بالأنواع المتعددة وإثراء المحتوى العربي ببذل الجهود للأقلام الشابة الواعدة؛ لكي ترى النور وتصقل بالشكل الصحيح.

كما تضمن الحفل عرسًا أدبيًّا شارك فيه العديد من المهتمين بالأدب والثقافة والكتاب، إذ لم يقتصر على كونه احتفالية في الأديبات المتمكنات من طرح ما يجول بعقولهن بالشكل الأدبي المحبب، بل تجاوز الحفل ذلك ليقدم بعض البرامج الثقافية والمهلمة ومنها فقرة الشاعر محمد العتيق “جرب أن تكون شاعرًا”، وما قدّمه كذلك الكاتب أحمد العسيلان في “عتبات الكتابة الأولى”.

وتخلل الحفل مسابقة قرائية تم الإعلان عنها سابقًا بعد التدريب في برنامج القراءة السريعة، وأُتيحت المشاركة للجميع، وتم ترشيح ٦ متسابقات للمرحلة النهائية اللاتي ألقين مراجعتهن للكتب مع إبداء آراءهن حولها على منصة مؤسسة الملك خالد الخيرية، وشارك في تحكيم المتسابقات كل من الإعلامي علي الحربي المستشار الإعلامي للعديد من الجهات والقطاعات الحكومية والخيرية والخاصة وأحمد طابعجي المدرب في مجال القراءة ورئيس اللجنة الثقافية في معرض الكتاب 2018، وكذلك الدكتورة وفاء المبيريك الأستاذ الدكتور في كلية الإدارة والأعمال في جامعة الملك سعود.

وفازت ملاك الجبلي بتقييم لجنة التحكيم ونايا الكيشان في تصويت الجمهور، وأضفت المسابقة الرونق البهي للحفل إذ بثت الطاقة والحماس في روح الحضور الذين أثنوا على القدرات التي ألقت على المسرح.

وصاحب الحفل أركان للمبادرات والأندية القرائية ومنها نادي الكتاب الطائر ونادي كتابي ونادي أصدقاء القراءة ومنصة رفوف، وتخللت الفقرات التكريمية لكل من المتدربات والحضور والمتحدثين والرعاة كذلك.

وتم الإعلان عن المشاريع الفائزة في كل من برنامج الرواية والقصة القصيرة والسيناريو، والتي خضعت لتحكيم المتدربات، وكذلك الشريك الأدبي النادي الأدبي بالرياض.