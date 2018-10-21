صور.. عقد قران هنا شيحة وأحمد فلوكس

المواطن - القاهرة

تفاجأ الوسط الفني بعقد قران الفنان أحمد فلوكس والفنانة هنا شيحة، وذلك بعد أسابيع من النفي من قبل الطرفين، ليتضح فيما بعد أن هذا النفي كان لترتيب إجراءات الزواج.

وتم عقد القران بين الفنانة هنا شيحة وفلوكس في جو عائلي بحضور الأهل والأصدقاء المقربين.

وهنأت كل من رشا وحلا شيحة شقيقتهما هنا شيحة بالزواج السعيد، مع التمنيات لها بحياة زوجية سعيدة.

ونشرت الفنانة حلا شيحة، صوراً للعروسين، عبر حسابها على انستجرام، قائلة:”مبروك كتب الكتاب هنونة قمري وأحمد الجميل بالتوفيق دايماً يا رب وتكونوا أسعد الناس”.

وهنأت رشا شيحة، العروسين قائلة:” تهانينا على المتزوجين حديثًا وأتمنى لكم العيش في رضا وحب وسعادة”.