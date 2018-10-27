صور.. غرق شاب عربي في وادي لتين بمركز قنا

المواطن - احمد الشهري - محايل عسير

لقي شاب عربي مصرعه غرقاً في أحد مستنقعات مركز قنا.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي أن فرق الدفاع المدني بمحافظة محايل عسير، تلقت مساء اليوم بلاغاً عن غرق شاب من جنسية عربية، يبلغ من العمر ١٨ عاماً ومقيم بطريقة غير نظامية داخل مستنقع مياه مساحته ٧×٦م تقريباً بوادي لتين بقرية خلال بمركز قنا .

وقد عملت فرق الدفاع المدني على تمشيط قاع المستنقع بواسطة الغواصين، ومن ثم جرى انتشال جثته، رحمه الله، وجرى التنسيق مع الجهة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.