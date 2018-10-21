صور.. فك احتجاز قائد هايلوكس اصطدمت مركبته بعمود إنارة في الخميس

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

رصدت عدسة “المواطن” عقب عصر اليوم، حادثًا مروعًا نتج عن اصطدام سيارة من نوع هايلوكس يستقلها شخصان بعمود كهربائي وسط الجزيرة بطريق الملك فهد قرب نفق الغروي مقابل حديقة ثانوية الصديق.

وبحسب شهود عيان فقد تم احتجاز السائق داخل مقعده بسبب قوة الاصطدام وتم التعامل معه من قبل المسعفين بفرق الهلال الأحمر لاستخراجه.

وأدى الحادث إلى توقف للحركة المرورية في الاتجاهين حيث هرعت دوريات المرور لتنظيم حركة السير لرفع السيارة من موقع الحادث ونقل المصابين.