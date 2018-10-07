صور.. قرية المحلة الجديدة بصبيا خارج نطاق الخدمات

المواطن - علي شيبان - جازان

تذمر أهالي قرية “المحلة الجديدة” التابعة لمحافظة صبيا بجازان من تأخر المشاريع الخدمية لهم من سفلتة وإنارة وشبكة الجوال.

-نقص الخدمات:

وتحدث عبده معيض لـ”المواطن” قائلاً: إن قرية “المحلة الجديدة” والواقعة على الشارع الدولي الرابط بين صبيا – بيش ويوجد بها مخططين حكوميين وفيها ما يزيد عن 2000 قطعة سكنية مهملة من جميع الخدمات وخاصة شبكة الجوال والنت والتي لا غنى عن أي مواطن عنها حيث لا يوجد بها أي برج للاتصالات ونعيش في عزلة عن العالم ناهيك أن أغلب سكانها محتاجين النت من الموظفين والطلاب والعاملين.

-مشروع الملعب:

فيما بيَّن يحي مرعي قائلاً: نحتاج إلى ملعب مزروع أسوة بباقي القرى المجاورة وذلك من أجل ممارسة شباب القرية هوايتهم وقضاء أوقات فراغهم وذلك بسبب الكثافة السكانية لهذه القرية علما أن لدينا معاملة في قسم المشاريع ببلدية صبيا ولكن لا حياة لمن تنادي.

-عدم الإنارة والسفلتة:

ويضيف حسين محلي قائلاً: إنه يوجد مخطط رقم 105 ومعتمد من قبل بلدية صبيا من عام 1426 ومع هذا لا يوجد فيه إنارة ولا سفلتة إلى الوقت الحالي مع أننا طالبنا أكثر من مرة ولكن لم نجد أي اهتمام لطلباتنا من قبل الجهات المعنية ولا نعلم ما هو سبب تأخر هذه المشاريع التنموية لهذه القرية.

-مناشدة:

وناشد أهالي “قرية المحلة الجديدة” عبر “المواطن” من الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن مطالبين بضرورة توفير الخدمات الأساسية لهذه القرية والمخططات الموجودة فيها.