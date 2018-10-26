صور.. لاعبو الأخضر يحتفلون بالتأهل الآسيوي مع الجماهير

المواطن - مروة نبيل

غمرت الفرحة لاعبي المنتخب السعودي تحت 19 عامًا بعد الفوز على طاجيكستان بثلاثية مقابل هدف، في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2018 المُقامة حاليًا في إندونيسيا.

ونجح الأخضر الشاب في تحويل تأخره بهدف نظيف أمام طاجيكستان في الشوط الأول إلى فوز بثلاثية في الشوط الثاني، ليتأهل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2018.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لاحتفالات لاعبي الأخضر الشاب مع الجماهير الحاضرة بالتأهل الآسيوي وتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات.

ومن المُقرر أن يواجه المنتخب السعودي تحت 19 عامًا نظيره الأسترالي وصيف المجموعة الثالثة في الدور ربع نهائي من بطولة كأس آسيا 2018، يوم الاثنين المقبل.