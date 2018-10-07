صور .. لاعبو الأخضر يصلون مقر معسكر الرياض

المواطن - محمد سمعة

اكتمل وصول لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مقر معسكر الرياض والذي يُقام اليوم الأحد وحتى الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري.

ويذكر أنه من المقرر إجراء الحصة التدريبية الأولى للاعبي المنتخب السعودي مساء اليوم، وستكون التدريبات مغلقة وتحت إشراف المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

ويستعد الأخضر للدورة الرباعية الودية والتي تنطلق الشهر الجاري في مدينة جدة، كما يستعد الأخضر كذلك لبطولة أمم آسيا 2019 والتي تنطلق مطلع العام المقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن المنتخب السعودي كان خاض معسكرًا إعداديًا في شهر سبتمبر، تخلله مباراة ودية مع المنتخب البوليفي في الرياض وانتهت بالتعادل بهدفين لكل منتخب.