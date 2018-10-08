صور لا تصدق.. سرقة كوبري تاريخي في تركيا

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

تعرضت تركيا لحالة سرقة هي الأغرب في التاريخ، حيث اختفى جسر على شكل قوس حجري بطول خمسة أمتار في مقاطعة غوموشان شمال شرق تركيا.

فقد فوجئ السكان المحليون لقرية أرسلانكا بالقرب من غوموشان عندما اكتشفوا أن الجسر البالغ من العمر 300 عام، والذي يربط ثلاثة مرتفعات مع القرية فوق نهر بالاهور سترايك قد اختفى بالكامل، وذلك حسب صحيفة ديلي صباح التركية.

واعتاد السكان القرويين الموجودين في تلك المنطقة استخدام الجسر في الغالب وهم يذهبون إلى المرتفعات بقطعانهم.

وأبلغ سكان القرية رئيسها كوسون دوجان أن الجسر شوهد آخر مرة سليمًا يوم الاثنين، إلا أنه اختفى بشكل مفاجئ دون أن يحدث له خلل يوحي بسقوطه أو سرقة مكوناته.

وبينما كان هناك هطول أمطار يومي الأربعاء والخميس، لم يكن هناك فيضان من الممكن أن يدمر الجسر، حسبما قال القرويون للزعيم.

وذهب دوجان برفقة القرويين إلى موقع الجسر ورأوا أنه لم يتبق منه سوى دعامة، وزعم بعض أهل القرية أن التيار دمر الجسر، ولكن لم يتم العثور على أي من أحجاره على ضفاف النهر، وهو ما يعني أنه قد سرق بشكل كامل.

ويرجح بعض سكان القرية أن يكون مرهبو الآثار قد توصلوا إلى تقنية ما مكنتهم من الحصول على الجسر بشكل كامل، مؤكدين أن قيمته التاريخية ضخمة وتجعله مطمعًا للكثيرين.