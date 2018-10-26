صور مؤثرة ومعلومات عن راية المجالي المعلمة المتوفاة وسط تلاميذها في الأردن

المواطن - الأردن

تسببت صور المعلمة التي توفيت أمس الخميس إثر غرق حافلة كانت تقل تلاميذ في رحلة مدرسية بسبب السيول في منطقة البحر الميت في الأردن، في حالة من الحزن.

ونشرت المعلمة المتوفاة “راية المجالي”، على حسابها في “سناب شات”، صورة تظهرها داخل سيارة مع شابة تدعى “ياسمين الكبيسي”، وهي ابنة مديرة المدرسة حيث تعمل المجالي، وعلّقت عليها كاتبةً “يلا رحلة”.

ولا يُعرف تاريخ التقاط هذه الصورة، فيما أكد البعض أنها التقطت قبل الحادث المأساوي إلا أن صورة أخرى انتشرت على الإنترنت تظهر المعلمة مع طلابها داخل الفصل قبل الرحلة، وتبدو ملابس راية مختلفة في الصورتين.

وتناقلت وسائل إعلام أردنية بعض المعلومات عن راية، مؤكدةً أنها تبلغ من العمر 26 عامًا وهي متزوجة ولها طفل رضيع.

وفي سياق آخر، أعلنت عمان، اليوم، أن حصيلة الوفيات إثر الأمطار الغزيرة التي اجتاحت يوم أمس منطقة البحر الميت جنوبي الأردن ارتفعت إلى 20 حالة وإصابة 35 شخصًا، بعد العثور على جثتين.

وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني الأردني، في بيان لها، أن الوفيات العشرين التي نجمت عن حادث البحر الميت جميعهم أردنيون باستثناء ثلاث حالات من الجنسية العراقية، دون وجود لوفيات بين السياح العرب والأجانب.

وأضاف البيان أن عمليات البحث والإنقاذ والتفتيش مستمرة في موقع الحادث في منطقة البحر الميت، للبحث عن مفقودين نتيجة الحادثة.