صور مؤلمة.. الأردن يعلن الحداد وينكس الأعلام بعد مقتل 20 في سيول البحر الميت

المواطن - متابعة

أعلن الديوان الملكي في الأردن تنكيس علم السارية على المدخل الرئيسي للديوان الملكي اعتبارا من صباح اليوم الجمعة ولمدة ثلاثة أيام، حدادا على أرواح الطلبة والمواطنين الذين قضوا في الحادث الأليم بمنطقة البحر الميت بعد أن داهمتهم السيول.

سيول الأردن مفجعة

وارتفع عدد وفيات حادث البحر الميت إلى 20 وفاة وإصابة 35 شخصا حتى الآن، وما زال البحث جاريا عن آخرين جرفتهم السيول في البحر الميت مساء الخميس.

وقال مصدر في الدفاع المدني إن الأجهزة المعنية بعمليات البحث والإنقاذ ما زالت تبحث عن مفقودين آخرين جرفتهم السيول. وأشارت مصادر الدفاع المدني إلى انهيار جسر في منطقة البحر الميت وإغلاق الطريق بالاتجاهين.

الملك يلغي زيارة خارجية

ودفعت سيول الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين إلى تأجيل زيارة كانت مقررة اليوم إلى مملكة البحرين لمتابعة تطورات الحادث الأليم.

انهيار المنازل

إلى ذلك انهار سوران لمنزلين فجر اليوم الجمعة بمنطقة الرويحة بدير علا إثر الهطول الغزير للأمطار.

وقال رئيس بلدية دير علا الجديدة مصطفى الشطي إنه ونتيجة لكميات المياه الكبيرة التي وصلت لمنطقة الرويحة من المرتفعات المجاورة انهار سوران لمنزلين دون وقوع إصابات، مضيفا أن بعض العبارات أغلقت نتيجة لغزارة الأمطار ما نتج عنه محاصرة بعض المنازل بالمياه حيث تقوم كوادر البلدية بسحب المياه وإزالة الحجارة وإعادة فتح بعض الطرق الداخلية بمنطقتي الرويحة وضرار.

مجلس الأعيان يبحث التداعيات

من جانبه دعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إلى تكثيف جهود الأجهزة المعنية لمواصلة البحث عن أي مفقودين آخرين. مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلتها كافة الأجهزة من قواتنا المسلحة والدفاع المدني والأمن العام وقوات الدرك، في إنقاذ الموجودين ممن داهمتهم مياه الأمطار الجارفة في منطقة زرقاء ماعين من الطلبة والمواطنين.

وأكد رئيس مجلس الأعيان، أن المجلس سيبحث تداعيات الحادثة المفجعة مع الجهات المعنية وخاصة وزارة التربية والتعليم، للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالحادثة الأليمة وتعليمات شروط الرحلات المدرسية المتبعة ومدى الالتزام بها وتطبيقها. وقد أوعز إلى لجنة التربية والتعليم في المجلس بسرعة مباشرة العمل في هذا الجانب.

حوادث قياسية

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أنها تعاملت من خلال مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء الأردن خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 190 حادثاً مختلفاً بمجال الإطفاء والإنقاذ نتج عنها 81 إصابة، كما تعاملت مع 752 حالة مرضية مختلفة.

وأصيب 25 شخصًا في تصادم 10 مركبات على أحد الطرق الصحراوية أمس ما أدى إلى إغلاق الطريق وتكدس المركبات.