صور.. مبولحي يتسلم جائزة أفضل لاعب

المواطن - مروة نبيل

سلم الحارس الدولي السابق خالد الدوسري “خالدين”، جائزة رابطة الدوري السعودي للمحترفين لأفضل لاعب عن شهر سبتمبر، إلى حارس نادي مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، الجزائري رايس مبولحي.

ونشر حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للجزائري رايس مبولحي خلال تسلمه الجائزة من خالد الدوسري، قبل انطلاق مباراة الاتفاق والأهلي في الجولة السادسة.

ويُقدم الجزائري رايس مبولحي مستوى مميزًا في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ويُعد واحدًا من أفضل حراس المرمى بفضل تصدياته المؤثرة.

وجاء اختيار أفضل مدرب ولاعب في شهر سبتمبر، بعد تصويت اللجنة الفنية على نجوميتهم في جولات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الماضية.

وقبل مباراة الأهلي اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السادس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط من 4 مباريات فقط، حيث يمتلك مواجهة مؤجلة أمام الهلال.

يُذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ قد تكفل بدعم مبادرة الجوائز التي توزع على اللاعبين والمدربين والجماهير من قبل رابطة الدوري السعودي للمحترفين.