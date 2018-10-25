صور.. مخلفات سوق الأغنام القديم وكر للزواحف السامة والحشرات والأمراض

صور.. مخلفات سوق الأغنام القديم وكر للزواحف السامة والحشرات والأمراض

2018/10/25
الساعة 9:22 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن- فهد القحطاني-الدرب

ناشد عدد من سكان محافظة الدرب التابعة لمنطقة جازان الجهات المسؤولة عن نظافة موقع سوق المواشي وذلك لإزالة النفايات بموقع السوق القديم بعد نقله للموقع الجديد وترك المكان دون رفع المخلفات مما شكل إزعاجاً للسكان المجاورين لهذا الموقع نتيجة انبعاث روائح تلك النفايات الملوثة للهواء.

ويتخوف الأهالي من تسبب تلك النفايات في انتشار العدوى والأمراض فضلا عن تجمع الزواحف السامة والحشرات نتيجة هذة المخلفات.

وطالب السكان بسرعة إزالة المخلفات وتعقيم الموقع من قبل الجهة المسؤولة حفاظاً على صحة المواطنين وأسرهم.


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