صور.. مداهمة 4 مواقع لإنتاج وتصنيع الزيوت المغشوشة في الرياض

المواطن - الرياض
استكملت الفرق الميدانية لوزارة التجارة والاستثمار في منطقة الرياض جولاتها الرقابية المتزامنة على المستودعات والمصانع الموزعة للزيوت المغشوشة.
وأعلنت وزارة التجارة مداهمة 4 مواقع لإنتاج وتصنيع الزيوت المغشوشة، حيث تم ضبط ومصادرة 48,780 عبوة زيت جاهزة للتعبئة والبيع.
ونفذت التجارة مساء أمس الثلاثاء ضبطية نوعية ومتزامنة لأكثر من موقع، حيث أغلقت 3 مستودعات تخزّن زيوت سيارات مغشوشة وحجزت أكثر من 17 ألف علبة زيت مغشوشة.
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