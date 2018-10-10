صور.. مداهمة 4 مواقع لإنتاج وتصنيع الزيوت المغشوشة في الرياض

المواطن - الرياض

استكملت الفرق الميدانية لوزارة التجارة والاستثمار في منطقة الرياض جولاتها الرقابية المتزامنة على المستودعات والمصانع الموزعة للزيوت المغشوشة.

وأعلنت وزارة التجارة مداهمة 4 مواقع لإنتاج وتصنيع الزيوت المغشوشة، حيث تم ضبط ومصادرة 48,780 عبوة زيت جاهزة للتعبئة والبيع.

ونفذت التجارة مساء أمس الثلاثاء ضبطية نوعية ومتزامنة لأكثر من موقع، حيث أغلقت 3 مستودعات تخزّن زيوت سيارات مغشوشة وحجزت أكثر من 17 ألف علبة زيت مغشوشة.