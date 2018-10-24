صور.. مدني مكة يباشر بلاغات احتجاز بسبب الأمطار

المواطن - مكة المكرمة

باشرت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة، اليوم الأربعاء، العديد من بلاغات الاحتجاز، في مياه الأمطار، دون وقوع إصابات أو وفيات.

وضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، أن الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، وعلى إثر الأمطار التي هطلت مساء اليوم الأربعاء على معظم أرجاء العاصمة المقدسة، وكانت من متوسطة إلى غزيرة، تم تطبيق خطة الطوارئ والأمطار المعدة مسبقًا، والتي تتضمن نشر الوحدات في الميادين المحددة مسبقًا احترازيًّا.

وتابع أنه تم تمرير البلاغ للجهات المساندة للاستعداد والتهيؤ وتفعيل غرفة التنسيق كذلك نشر وحدات الإنقاذ بكامل تجهيزاتها على جميع أنحاء العاصمة المقدسة، حيث تمت مباشرة عدة بلاغات عن احتجاز بداخل تجمعات للمياه جرى التعامل معها في حينه، وتركزت أغلب البلاغات في كل من وادي نعمان والمغمس ووداي رهجان وحي الراشدية، كذلك وجود تجمعات للمياه في بعض الأحياء تم تمرير البلاغات للجهات المعنية في حينه، ولم ينجم عن الأمطار أي إصابات أو خسائر في الأرواح ولله الحمد.

وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه الكهرباء والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتهة عند هبوب الرياح ومراعاة احتمالية حدوث جريان للسيول المنقولة والابتعاد عن مسارها، راجين السلامة للجميع.