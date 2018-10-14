صور مرعبة.. بركان جواتيمالا يثور مجدداً ويقتل 110 أشخاص

المواطن - متابعة

لقي ما لا يقل عن 110 أشخاص مصرعهم جراء تجدد نشاط “بركان النار” في جواتيمالا وانبعاث رماد وحمم بركانية وألسنة لهب، وذلك بعد أشهر قليلة من اندلاعه.

وأوضح معهد علم الزلازل والبراكين في جواتيمالا أن الحمم البركانية تخرج من فوهة البركان وتتدفق باتجاه أحد الأودية، كما يصل ارتفاع الأدخنة المتصاعدة من فوهة البركان إلى 4600 متر.

بدورها، حثت السلطات السكان المتواجدين بالقرب من موقع البركان على ترك منازلهم والانتباه إلى احتمالية حدوث انهيارات طينية، وتدفقات للحطام جراء اندلاع البركان الذي يعد أحد أكثر البراكين نشاطًا في أمريكا الوسطى.