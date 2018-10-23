صور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل إغاثة منكوبي إعصار لبان

المواطن - واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 37 طنًا من السلال الغذائية و510 بطانية و55 خيمة و 150 بساطاً للمتضررين في مديريتي المسيلة والعيص وأرياف الغيظة في المهرة اليمنية المتأثرة بإعصار “لبان” الذي ضرب المحافظة مؤخرًا وخلّف أضرارًا مادية جسيمة، استفاد من المساعدات 3330 فرد.

ويأتي هذا الدعم ذلك في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المنكوبين جراء الإعصار “لبان”.