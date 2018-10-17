صور.. مركز الملك سلمان يسلم 50 طناً من التمور إلى جامبيا

صور.. مركز الملك سلمان يسلم 50 طناً من التمور إلى جامبيا

2018/10/17
الساعة 2:28 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 50 طناً من التمور لحكومة جمهورية جامبيا، بحضور القائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين في دكار عبدالرحمن بن محمد العتيبي، وممثلي وزارة المالية بالمملكة وفريق من المركز.
ووقّع الجانب الجامبي مذكرة تَسَلّم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة بانجول.
وتأتي هذه المساعدات ضِمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الدول الشقيقة والصديقة.


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