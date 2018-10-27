صور.. مسام ينتزع 11,785 لغمًا حوثيًّا في اليمن

المواطن - الرياض

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال 3 أسابيع من شهر أكتوبر، انتزاع 77 لغمًا مضادًا للأفراد و3,116 لغمًا مضادًا للآليات و1,817 عبوة ناسفة و146 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه 5,156 لغمًا.

الجدير بالذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع 11,785 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.