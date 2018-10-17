صور.. مسك الابتكار تختتم مشاركتها في جيتكس بفعالية يوم الابتكار

المواطن - الرياض

أقامت مسك الابتكار أمس الثلاثاء، يوم الابتكار الذي يضم عدة أنشطة معرفية وتقنية بمشاركة عدد من المختصين والباحثين ورواد الأعمال، وذلك في ختام مشاركتها بوصفها شريك الابتكار الرسمي والحصري لمعرض جيتكس نجوم المستقبل 2018 الذي أقيم في مركز دبي للمؤتمرات والمعارض، والذي يعد الأكبر في المنطقة في مجال دعم الشركات الناشئة.

كما شهد اليوم الختامي للمشاركة الإعلان عن الفائزين بتحدي “سوبر نوفا” بعد التصفيات التي تمت خلال المعرض برعاية من مسك الابتكار بمشاركة واسعة من أبرز الشركات الناشئة في مجال التقنية في العالم، والتي عرضت قدرات مبتكرة ومتنوعة في بناء نماذج أعمال ومشاريع خلاقة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والمستقبلية، ويعد هذا التحدي من أهم المعايير التنافسية لتحفيز الشركات الناشئة وتعزيز خبراتها.

وقد ناقش المشاركون استراتيجيات الابتكار والقيادة والمدن الذكية خلال جلسات النقاش المصاحبة لفعاليات يوم الابتكار، طارحين مجموعة من الأفكار الهادفة إلى استكشاف ملامح التحول النوعي المتوقع في مجالات عدة، ومدى تأثيره على الحياة اليومية في المستقبل، كما تناولوا الفرص التي ستوفرها التقنيات الحديثة في دعم التوسع الحضاري الذي سيشهده العالم خلال السنوات القليلة المقبلة.

وفي سياق ذي صلة، نظمت مسك الابتكار في قاعة زعبيل بمقر المعرض، ورشة عمل تفاعلية بعنوان (دائرة الابتكار) جمعت الموهوبين والخبراء في نقاش يهدف إلى تحديد نقاط القوة في أعمالهم ومقارنتها مع المنجز العالمي في مجالها ومشاركة الحلول المناسبة أمام التحديات، بجانب طرح أفضل السبل لتحفيز وتشغيل المشاريع القائمة على الابتكار وتفعيل دورها في بناء منظومة الاقتصاد المعرفي.

وكانت مسك الابتكار أتاحت لعدة شركات سعودية ناشئة مجالاً للالتقاء والتواصل التفاعلي مع الخبراء والمختصين والمستثمرين العالميين وبناء العلاقات مع مجتمع التقنية والابتكار، والبحث عن فرص واعدة لتنمية أعمالها واستثماراتها في القطاعات الأربعة الرئيسية التي يركز عليها المعرض في دورته لهذا العام، وهي: المدن الذكية، والواقع المعزّز والافتراضي، وإنترنت الأشياء والتصنيع الذكي.

فضلاً عن ذلك، طرحت مسك الابتكار خلال المعرض رؤيتها الهادفة إلى دعم روح المبادرة والابتكار لدى الشباب السعودي، وتحفيزهم على ثقافة الإبداع والعمل على ابتكار تقنيات جديدة، من أجل إيجاد المزيد من المشاريع الناشئة وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للشباب وفقاً لرؤية المملكة 2030، بما يعزز مسيرة الاقتصاد الوطني ويحوله إلى اقتصاد مبني على المعرفة.

يشار إلى أن مسك الابتكار هي إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز “مسك الخيرية” والتي تهدف إلى رفع مستوى التأهيل التقني والمهاري لدى الشباب في مختلف مناطق المملكة، وتمكينهم من الحصول على أعلى المعايير العالمية للتدريب في مجال التقنية والابتكار، بما يمكنهم من بدء مشاريع استثمارية وريادية تسهم في تنمية مجتمعهم ووطنهم من خلال التحول إلى نموذج اقتصاد المعرفة.