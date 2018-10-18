صور.. مشاريع تعليمية متميزة تحصد جائزة أجفند‎ بجنيف

المواطن - حسن عسيري - جنيف

اختتمت، مساء أمس الأربعاء، بقصر الأمم المتحدة بجنيف حفل تسليم الفائزين وتتويجهم بجائزة أجفند الدولية 2018 في مجال التعليم الجيد، حيث فاز في مشروع “برنامج التعليم الابتدائي غير الرسمي (بنجلاديش)”، بجائزة الفرع الأول (400 ألف دولار)، المخصصة لمشروعات المنظمات الدولية والإقليمية، والذي نفذته منظمة براك لجنة المساعدة لإعادة التأهيل في بنجلاديش.

وفاز مشروع “التعجيل بحل مستدام للتعليم الجيد”، بجائزة الفرع الثاني وقيمتها 300 ألف دولار، المخصصة لمشاريع الجمعيات الأهليـة الوطنية، ونفذته جمعية جيفان بيكاس ساماج في نيبال.

وقد تم حجب جائزة الفرع الثالث المخصصة لمشاريع الوزارات الحكومية والمؤسسات العامة؛ لعدم استيفاء المشاريع المرشحة معايير الجائزة، وفاز مشروع “محاربة الاتجار بالبشر من خلال التعليم المهني”، بجائزة الفرع الرابع (200 ألف دولار)، المخصصة لمشاريع الأفراد، نفذته مؤسس جمعية براجوالا في الهند، سونيتا كرشنان.

وألقى جميع الفائزين كلمات بهذه المناسبة عبروا فيها عن سعادتهم وفرحتهم بهذه المناسبة العزيزة عليهم، مقدمين شكرهم لصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز، وقد شاهد الجميع أفلام تحكي مسيرة الفائزين.

حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” والملكة صوفيا ملكة إسبانيا القرينة، وعادل المهري رئيس بعثة دول مجلس التعاون الخليجي لدى الأمم المتحدة وتوماس كياس المدير العام المساعد للوكالة السويسرية للتنمية، آدم كلمنز نائب المدير العام للأمم المتحدة بجنيف.