صور .. مشجع من ذوي الاحتياجات الخاصة يستقبل الأهلي بالجزائر

المواطن - محمد سمعه

حرص مشجع جزائري من ذوي الاحتياجات الخاصة على استقبال بعثة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مدينة سطيف الجزائرية.

ويستعد الأهلي غدًا لمواجهة فريق وفاق سطيف ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على تويتر صورًا للمشجع الجزائري والذي استقبل أفراد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالراقي عقب وصولهم وذهابهم إلى مقر إقامتهم في مدينة سطيف.

وقبل مواجهة الأهلي، كان نادي وفاق سطيف ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم من دور نصف النهائي عقب الإقصاء على يد النادي الأهلي المصري.

ستُقام مباراة الأهلي ووفاق سطيف في لقاء العودة من دور ثمن النهائي في الرابع من ديسمبر المقبل في مدينة جدة.