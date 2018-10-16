صور.. مشهد مهيب في تشييع الشهيدين ضحايا حادث سقوط طائرة هوك

المواطن - الرياض

شيعت جموع غفيرة الشهيدين العقيد تركي الشنبري والعقيد الحميدي الناهسي ضحايا حادث سقوط طائرة هوك أثناء طلعة تدريبية.

يشار إلى أن مصدرا مسؤولا في وزارة الدفاع السعودية قد صرح في وقت سابق أن حادث سقوط الطائرة أدى إلى استشهاد طاقمها.

وقالت الدفاع في بيان لها إنه في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم أمس الاثنين 6 / 2 / 1440هـ الموافق 15 أكتوبر 2018م، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية، من نوع هوك أثناء طلعة تدريبية في المنطقة الشمالية الغربية، ونتج عن الحادث استشهاد طاقمها الجوي.

وأشار المصدر إلى بدء التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل الشهيدين، وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.