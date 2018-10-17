صور.. مشهد مهيب في تشييع الشهيد شيبة بجازان

المواطن - علي شيبان - جازان

أدت جموع غفيرة من المصلين بمحافظة بيش صلاة الميت على الشهيد ياسر بن موسى شيبة أحد منسوبي القوات المسلحة والذي استشهد في الحد الجنوبي مدافعاً عن دينه وطنه.

وتقدم المصلين محافظ بيش حسن بن عبدالله أبوشرحة ورؤساء الدوائر الحكومية ومشايخ وأهالي بيش وزملاء الشهيد.

ونقل أبوشرحة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز إلى والد وأقارب الشهيد سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

من جانبهم عبَّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم وهو يدافع عن وطنه في ميادين العز والكرامة مجددين العهد والولاء بأن يحفظ الله قيادتنا ووطنا.