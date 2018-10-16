صور.. مفتشات عمل الرياض يضبطن 4 مخالفات وينذرن 11 منشأة

صور.. مفتشات عمل الرياض يضبطن 4 مخالفات وينذرن 11 منشأة

2018/10/16
الساعة 6:53 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نفّذت مفتشات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملة تفتيشية استهدفت أحد المجمعات التجارية شمال العاصمة، بمشاركة قسم الأسواق ببلدية العليا، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بأنظمة العمل واللوائح والقرارات المنظمة للسوق.

وأسفرت الحملة عن ضبط أربع مخالفات، وإنذار 11 منشأة، وزيارة 93 محلاً وإغلاق ثلاثة محلات مخالفة لقرار التوطين.
وجاءت المخالفات التي ضبطتها المفتشات متعلقة بالفقرة “20” من القرار الوزاري رقم “4786” والتي تنص على عدم توظيف عمالة غير سعودية بمهن مقصورة على السعوديين.

وقالت مديرة إدارة شؤون المرأة بفرع الوزارة بمنطقة الرياض مها المزيد إن هذه الجولة التفتيشية تأتي ضمن سلسلة الجولات التي ينفذها فرع الوزارة من خلال قطاع التفتيش النسائي على مدار السنة لمتابعة الالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية وتوطينها وتنظيم سوق العمل والتأكد من الالتزام بالأنظمة والتشريعات.


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