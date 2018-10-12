صور.. مفحط الشمالية في قبضة رجال المرور

المواطن - الشمالية

ضبط مرور منطقة الحدود الشمالية، مساء أمس الخميس، قائد المركبة الذي مارس التفحيط في محيط إحدى المحطات.

وأوضح المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه جار استكمال الإجراءات لإحالته للهيئة المرورية لتطبيق المخالفات المقررة في نظام المرور.

وكانت مجموعة من الصور رصدت ضبط المفحط والمركبة المستخدمة في عملية التفحيط، فيما طالب المواطنون والمقيمون بوضع حد لمثل هذه الممارسات التي تهدد حياة المارة وقائدي المركبات أنفسهم، الممارسين للتفحيط.