صور .. منتخب العراق يصل الرياض للمشاركة في الرباعية

المواطن - محمد سمعه

وصلت بعثة المنتخب العراقي الأول لكرة القدم إلى مدينة الرياض، وذلك للمشاركة في الدورة الرباعية الدولية، والتي ستنطلق يوم الخميس المقبل في المملكة.

وسيخوض المنتخب العراقي أول مباراة له في البطولة الرباعية، أمام منتخب الأرجنتين يوم الخميس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

كما أن منتخب العراق سيخوض ثاني مباراة له في البطولة الرباعية، أمام المنتخب السعودي صاحب الأرض والضيافة يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

وسبق للمنتخب العراقي الفوز على المنتخب السعودي وديًّا برباعية مقابل هدف في مدينة البصرة العراقية في الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي.

كما تمكن منتخب العراق من الفوز على المنتخب السعودي في نهائي بطولة كأس أمم آسيا عام 2007 في إندونيسيا.