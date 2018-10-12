صور .. مواقف وممرات لذوي الاحتياجات الخاصة بمساجد محايل

المواطن - أحمد الشهري - محايل

في بادرة وطنية تهدف إلى خدمة المعاقين ودمجهم في المجتمع خصصت جمعية رعاية المعاقين بمحافظة محايل عسير مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة بعدد من المساجد في المحافظة .

وأوضح رئيس الجمعية حامد الصافي أن الجمعية بدأت في العمل على تجهيز مواقف خاصة بهذه الفئة الغالية على قلوب الجميع عند عدد من المساجد وتزويد المكان باللوحات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وإنشاء مداخل وممرات خاصة لهم .

وأضاف الصافي أنه تم الانتهاء من تجهيز مسجد الأميرة العنود بوسط المحافظة ومسجد الإمام محمد بن سعود بحي الضرس وجار العمل على تجهيز بقية المساجد والجوامع بالمحافظة والمراكز التابعة لنطاق خدمات الجمعية .