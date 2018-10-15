صور.. موبايلي توقع اتفاقية مع إريكسون لتوطين وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات

المواطن - الرياض

أعلنت شركة اتحاد اتصالات موبايلي توقيع اتفاقية مع شركة إريكسون، إحدى أكبر الشركات الرائدة في مجال توفير أنظمة البيانات والاتصال عن بعد، بهدف توطين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة إلى عملاء موبايلي.

ووقع الاتفاقية من جانب موبايلي الرئيس التنفيذي المهندس أحمد أبو دومة فيما وقعها من جانب إريكسون رافية إبراهيم رئيسة إريكسون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وصرح الرئيس التنفيذي لموبايلي أحمد أبو دومة أن الاتفاقية تؤكد حرص موبايلي على توطين تقنية المعلومات وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي ونقل المعرفة والخبرات في هذا المجال إلى المملكة، إلى جانب تعزيز المهارات لدى الكوادر الوطنية، كما تؤكد سعي الشركة الدائم والمستمر لتقديم كل ما هو مميز وجديد للملايين من عملائها، والتزامها بضمان حصول مشتركيها على أفضل الخدمات الممكنة. وأضاف أبو دومة أن إريكسون تعد إضافة كبيرة لتكنولوجيا المعلومات في موبايلي، لما لها من خبرة طويلة في مجال التحول الرقمي والأتمتة، ولما تمتلكه من رؤية واضحة لتمكين عملائها من تحقيق النجاح.

من جانبها علقت رافية إبراهيم، رئيسة إريكسون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قائلة: “يشكل اتفاقنا اليوم ركيزة أساسية في تعاوننا مع موبايلي في مجال تكنولوجيا المعلومات. نكمل اليوم خدمات تكنولوجيا المعلومات مع إدارة خدمات تشغيل تكنولوجيا المعلومات والدعم الفني، لنزود مشتركي موبايلي بالسرعة والأمان والاعتمادية مما يؤدي إلى تجربة متميزة “.

وبموجب الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم الإثنين 8 أكتوبر 2018، ستكون إريكسون مسؤولة عن إدارة خدمات تشغيل تكنولوجيا المعلومات، والدعم الفني للعملاء (دعم المستوى الأول)، وأنظمة وتطبيقات المعلومات وإدارة البنية التحتية والخدمات. ويشمل هذا نظام دعم الأعمال، وأنظمة دعم الشبكات، وأنظمة مواجهة العملاء، وغيرها من المهام.

ويشتمل مجال المشروع بين موبايلي وإريكسون على أكثر من 100 تطبيق تقني، وأكثر من 2000 خادم من خوادم البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات موزعة على أكثر من 3 مراكز بيانات.