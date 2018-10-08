صور .. نجم إنتر ميلان يصل الرياض

المواطن - محمد سمعه

وصل بعض من نجوم المنتخب الأرجنتيني إلى العاصمة الرياض، وذلك استعدادًا للتواجد مع منتخب بلادهم في الدورة الرباعية، والتي تُقام الفترة الحالية في المملكة.

وتواجد النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي رفقة مواطنه لاوتارو مارتينيز لاعب الإنتر للمشاركة في الدورة الرباعية، والتي تبدأ الخميس المقبل في الرياض.

وسيخوض المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، أول مباراة له في البطولة الرباعية أمام منتخب العراق في مباراة تُقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

كما أن المنتخب الأرجنتيني سيخوض ثاني مباراة له في الدورة الرباعية أمام المنتخب البرازيلي في السادس عشر من شهر أكتوبر الجاري.

يذكر أن ماورو إيكاردي لم يشارك مع منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.