صور .. نجوم الأرجنتين يخضعون للمناورة الأولى على ملعب الهلال

المواطن - محمد سمعه

تدرب المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم للمرة الأولى على ملعب نادي الهلال وذلك استعدادًا لمواجهة المنتخب العراقي غدًا في اللقاء الأول بالبطولة الرباعية الدولية.

وشهدت التدريبات مشاركة النجمين ماورو إيكاردي لاعب إنتر ميلان وباولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي.

كما أن اللاعب نيكولاس أوتامندي مدافع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وصل بالأمس إلى مدينة الرياض وذلك للحاق ببعثة منتخب الأرجنتين.

سيواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره العراقي غدًا، ثم سيختتم لقاءاته في الدورة الرباعية بمواجهة منتخب البرازيل يوم الثلاثاء المقبل.

شارك منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، وودع المسابقة من دور ثمن النهائي بعد الخسارة من المنتخب الفرنسي برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

لم يحضر النجم ليونيل ميسي إلى الرياض للمشاركة مع منتخب الأرجنتين، حيث اعتذر عن خوض أي مباريات دولية في الفترة الحالية.