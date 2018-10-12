صور .. نجوم البرازيل في محيط الرعب

المواطن - محمد سمعه

وصل لاعبو المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم إلى ملعب جامعة الملك سعود في الرياض؛ استعدادًا لمواجهة المنتخب السعودي في الدورة الرباعية اليوم.

ويذكر أن مباراة السعودية والبرازيل ستنطلق على ملعب جامعة الملك سعود أو ما يُعرف باسم محيط الرعب في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة في ثاني لقاءات الدورة الرباعية.

ويسعى المنتخب البرازيلي بقيادة مدربه الذكي تيتي إلى تحقيق نتيجة إيجابية لاستمرار تفوق راقصي السامبا على السيليساو خلال مواجهات المنتخبين التاريخية.

وحقق منتخب البرازيل أكبر نتيجة له خلال مواجهاته مع المنتخب السعودي، بالفوز بثمانية أهداف مقابل هدفين في نصف نهائي بطولة كأس القارات عام 1999.

وبعد نهاية مباراة السعودية والبرازيل، سيواجه المنتخب السعودي نظيره العراقي يوم الاثنين المقبل في اللقاء الثاني لهما بالدورة الرباعية.

أما المنتخب البرازيلي سيختتم مواجهاته في الدورة الرباعية بمواجهة خصمه الشرس، منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء المقبل في مدينة جدة.