صور.. هيئة الصحفيين تناقش مشروع اتفاقية مع نادي جدة

المواطن - الرياض

استعرض مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين في اجتماعه التاسع الذي عقده بمبنى الهيئة بالرياض ظهر أول أمس الأربعاء برئاسة الأستاذ خالد المالك الموضوعات المطروحة على جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات اللازمة ومن بينها مشروع الاتفاقية المنظمة للعلاقة بين الهيئة ونادي جدة، وتم تفويض نائب رئيس المجلس د. فهد آل عقران، بإكمال ما يلزم والتوقيع على الاتفاقية.

وأجل المجلس النظر في أحد المشاريع التعاقدية مع إحدى جهات التدريب لحين اكتمال التصور الذي تعمل عليه الهيئة في برامجها التدريبية التخصصية مستقبلاً، وناقش المجلس موعد عقد الجمعية العمومية للهيئة، حيث تحدد أن يكون ذلك في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر القادم بعد إكمال الترتيبات اللازمة لعقد الاجتماع.