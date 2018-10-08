صور.. وفاة مقيم وإصابة 12 عاملاً في حريق عمارة بخميس مشيط

المواطن - سعيد ال هطلاء - خميس مشيط

باشر مدني خميس مشيط عند الساعة ٤:٣١ من فجر اليوم الاثنين بلاغاً عن نشوب حريق في مبنى تجاري سكني مكون من ثلاثة أدوار تحتوي (10) شقق سكنية على امتداد الدورين العلويين ومحال تجارية بالدور الأرضي بحي الخالدية بخميس مشيط.. حيث تركز الحريق بمجموعة كبيرة من الأدوات والأثاث المنزلي والإسفنج المخزَّن بمدخل المبنى وعلى امتداد سلالم المبنى الداخلية.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي أن فرق الدفاع المدني، عملت على مباشرة الحالة وإخلاء (12) شخصاً لعمالة من جنسيات مختلفة منها 3 حالات تم نقلها للمستشفى تعرضت لإصابات باختناق وحروق و(9) حالات تم معالجتهم بالموقع من قِبل مسعفي الهلال الأحمر نتيجة تعرضهم لاختناق جراء الدخان المصاحب للحريق.

فيما نتج عن الحادث حالة (واحدة) وفاة لمقيم من جنسية عربية رحمه الله.. وجرى احتواء وإخماد الحريق ومنع انتشاره للبنايات والمحال التجارية المجاورة وتهوية الموقع بواسطة المعدات الفنية اللازمة والتنسيق مع الجهة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة للحادث.