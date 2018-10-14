صور.. وفاتان و3 إصابات في حادث دهس إبل سائبة بدولي جازان

صور.. وفاتان و3 إصابات في حادث دهس إبل سائبة بدولي جازان

2018/10/14
الساعة 2:23 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - علي شيبان - جازان

لا يزال الطريق الدولي بين بيش – وصبيا مرتعًا تكثر فيه الحيوانات السائبة من الإبل وغيرها دون وجود أي شبك شائك يمنعها أو راع يهتم بها ويرعاها.

وتفصيلا وقعت حوادث مرورية مروعة فجر اليوم الأحد على الطريق الدولي الجديد بالقرب من مركز القوز بمحافظة صبيا وذلك بسبب إبل سائبة كانت تعبر الطريق حيث ارتطمت سيارة من نوع “هايكس” وسيارة أخرى من نوع “كامري” فجرا، مما أدى إلى وفاة 2 وإصابة 3 أشخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بجازان أن ٣ فرق إسعافية باشرت موقع الحوادث، وذلك بعد ورود بلاغ عن دهس مجموعة من الإبل السائبة بالقرب مركز القوز، ونتج عنها وفاة شخصين وإصابة ٣ آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى صبيا العام لتلقي العلاج.

فيما لا تزال مطالب مرتادي الطريق الدولي الجديد مستمرة، لوضع حلول عاجلة للحد من الإبل السائبة، ووضع سياج ومعاقبة أصحابها.

 


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