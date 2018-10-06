صور وفيديو .. الزمالك يتسلم كأس السوبر بعد فوزه على الهلال

المواطن - محمد سمعه

تسلم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بطولة السوبر المصري السعودي على كأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الأمير محمد بن عبد الرحمن نائب أمير منطقة الرياض.

وكان الزمالك تُوج بالبطولة وذلك بعد الفوز على نادي الهلال بنتيجة هدفين لهدف في مباراة كانت أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

ويذكر أن المباراة الأخرى في بطولة السوبر المصري السعودي ستكون على كأس خادم الحرمين الشريفين، وستُقام بين ناديي الزمالك والاتحاد في مدينة القاهرة في السادس من نوفمبر المقبل.

وأعرب المدرب السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك عن سعادته وذلك بعد الفوز في السعودية على نادي الهلال.