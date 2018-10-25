صور وفيديو.. انهيار طرق وجسور في الأردن بسبب السيول

المواطن - متابعة

وثقت عدة صور ومقاطع فيديو انهيار العديد من الطرق والجسور في الأردن بسبب السيول التي ضربت أنحاء واسعة من البلاد وتسببت في وقوع الكثير من الوفيات والإصابات.

وحتى الآن تأكدت وفاة 10 أطفال كانوا في حافلة مدرسية حين داهمتهم السيول قرب البحر الميت فيما لا يزال البحث جارياً عن ناجين حيث كانت الحافلة تقل قرابة الخمسين فرداً ما بين طالب ومعلم.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية عن ارتفاع ضحايا حادث الحافلة المدرسية التي جرفتها السيول اليوم إلى 9 قتلى و12 إصابة فيما لا تزال فرق البحث تبحث عن باقي الطلاب.

كما أصيب 15 شخصاً في حادث تصادم بين 10 مركبات بسبب العاصفة الغبارية على أحد الطرق الصحراوية.

وتم إعلان حالة الطوارئ في العاصمة عمان، فيما قررت العديد من الإدارات التعليمية تعليق الدراسة في الساعات المبكرة من صباح اليوم.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تستمر الحالة المدارية التي تتعرض لها الأردن حتى صباح الغد.

وتم إرسال طائرات هليكوبتر وتحريك آليات من وزارات البلديات والأشغال العامة وشركة البوتاس العربية للتعامل مع الحادث.

من جهة أخرى أغلقت الأجهزة الأمنية، عصر الخميس، طريق الزارة – البحر الميت بالكامل بسبب انهيارات جوانب الطريق.

وشهدت مناطق الأردن نشاطاً في الرياح السطحية أدت إلى إثارة غبار كثيف يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها خاصة على الطرق الخارجية، ووصلت سرعة الهبات المرافقة للرياح إلى 80كم/الساعة في عدد من محطات الرصد الجوي المختلفة، وتساقط الأمطار وحبات البرد في جنوب ووسط وشمال المملكة على فترات مصحوبة بالبرق والرعد، وأدت غزارة الأمطار في بعض المناطق إلى تشكل السيول.

كما تسببت الأمطار الغزيرة وتساقط حبات البرد، اليوم، في محافظة إربد، بأزمات مرور خانقة في شوارع المدينة وتسببت تلك الأمطار بتجمعات مائية في الشوارع الأمر الذي أعاق حركة المركبات.