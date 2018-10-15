صور.. ولي عهد دبي يشيد بجناح وزارة الداخلية بمعرض جيتكس 2018

المواطن - الرياض

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي جناح وزارة الداخلية المشارك في أسبوع جيتكس للتقنية 2018 بمدينة دبي.

ونوه سموه بالتقدم الكبير الذي تشهده الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة وقطاعاتها، والدور المحوري للخدمات في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وقد دشنت وزارة الداخلية رسميًا اليوم مشاركتها للعام الرابع على التوالي في معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2018، وذلك من خلال جناحها الذي يضم 10 قطاعات ودوائر تابعةً للوزارة.

ويعرض الجناح تقنية المدن الآمنة المستوحاة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 نحو وطن ومجتمع رقمي متكامل وتقديم بيئة مناسبة لأعمال وخدمات المواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء.

وقد شهد اليوم الأول إقبالاً كبيرًا من الزوار وخبراء قطاع تقنية المعلومات ومديري الشركات الذين حرصوا على الاطلاع عن كثب على الحلول والخدمات التقنية والتطبيقات الذكية التي تعرضها الجهات المشاركة بأسلوب تفاعلي وحديث من خلال العروض التفاعلية، والمحاضرات ، وورش العمل التخصصية، حيث يعكس الجناح والخدمات المعروضة فيه الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الداخلية في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأوضح رئيس اللجنة الإشرافية المكلفة بالإشراف على جناح وزارة الداخلية المشارك الدكتور أحمد بن جميل الميمان في تصريح له، أن أسبوع جيتكس للتقنية منصة إقليمية رائدة لإبراز أهم المبادرات التقنية والحلول الرقمية الجديدة وفتح آفاق جديدة من خلال التواصل مع ممثلي الحكومات الأخرى المشاركة بالمعرض.

وأشار إلى أنه من هذا المنطلق وبالدعم المستمر الذي نلقاه من القيادة الرشيدة للمملكة، تأتي مشاركة وزارة الداخلية لإبراز التحول الرقمي الذي تشهده المملكة في المجالات كافة وانعكاساته على مختلف جوانب الحياة فيها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها الوزارة في مجال التحوُّل إلى الحكومة الذكية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة.

وأبان أن مشاركة وزارة الداخلية في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2018 تتمثل في جناح يضم 10 قطاعات خدمية ممثلةً بمركز المعلومات الوطني والأمن العام والجوازات والدفاع المدني وحرس الحدود وكلية الملك فهد الأمنية والأحوال المدنية ووكالة الوزارة للقدرات الأمنية والإدارة العامة للاتصالات والأنظمة الأمنية ومركز الاستقبال والتواصل الإلكتروني، للكشف عن أحدث خدماتها ومشاريعها التقنية المبتكرة أمام زوار المعرض الذي يُعتبر أكبر حدث متخصص في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط.

مما يذكر أن جناح وزارة الداخلية للمملكة العربية السعودية يقع في قاعة الشيخ سعيد، جناح رقم S-F1 في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات.​